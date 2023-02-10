高中木棒聯賽／高一張峻彰好投 新社擊敗秀峰

高中木棒聯賽今天開打，新社高中靠著高一投手張峻彰完投壓制，率隊以4比2擊敗秀峰高中，勝場開張；同組的台東體中擊敗成功商水，壽山高中擊敗稻江商職。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽今天開打，比賽採7局制，總計45支球隊分8組比賽，每組取3隊晉級第2階段；新社高中與台東體中、秀峰高中、成功商水、稻江商職、壽山高中同在D組。

新社高中此批球員以高三為主體，僅有2名高一球員，今天讓高一投手張峻彰扛先發，第3局有失分危機，但打線幫忙，4局新社靠著接連安打、不死三振、失誤，單局攻下4分、超前比數，也奠定勝基。

張峻彰3局失掉1分，6局再掉1分，但有效控制場面，總計用99球完投，僅被敲出4支安打，投出三振、四死球各4次，拿下個人高中首場完投（7局）勝。

新社總教練蔡秉師表示，張峻彰球速雖不快，但控球以及滑球武器投得不錯，且球的尾勁、轉速也能對打者產生壓制性，因為能夠控制失分，教練團決定讓張峻彰順順投完。

張峻彰說，導致失分的安打是失投球，今天策略是丟給對方打，以控球取勝，讓隊友守備處理。

張峻彰是陣中唯二高一球員，他表示，當初就是覺得新社有空間才會選擇就讀，國中時期經常受傷，沒什麼上場機會，進入高中，無論控球或續航力都有進步，現階段求穩定表現，把自己做好，放輕鬆去投。

新社目前全隊36人，蔡秉師提到，新社是台中市體育重點發展學校，新學年體育班一個年級要增加至兩班（原本1班），棒球隊會再多20人左右，招生將是重點，希望能夠提升戰力。

D組另外2場比賽，台東體中以7比1擊敗同樣來自台東的成功商水，壽山高中則以4比1擊敗稻江商職。