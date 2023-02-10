中職／世界的樂天！死忠日粉備自製看板 接心愛的猿軍
石垣島交流賽因疫情中斷2年，樂天桃猿隊今年重返這座熟悉的小島，今天在機場有死忠日本球迷接機，涉谷先生備妥多面加油看板，林立、陳禹勳是他的最愛，儘管兩人因中華隊集訓並未前來，涉谷還是決定前來為最愛的猿隊加油。
愛上猿隊的契機，涉谷指出是在2018年看到林立開轟，從此成為猿隊的球迷，對於猿隊球星如數家珍，知道陳禹勳的綽號是「鄉長」，看板上的照片還是他自己拍的，除了球員看板外，也沒忘了女孩的。
從京都飛來石垣島的涉谷表示，過去3年因為疫情無法去追猿隊的比賽，這次終於有比賽，他說什麼也要前來。
中華隊、日本隊在這次經典身處不同分組，涉谷祝福中華隊可以順利晉級、前進東京。被問到若屆時對上日本，他沒有猶豫回答：「會幫台灣加油！」他說最喜歡中華隊的拚勁，以及跑壘時總是全力衝刺。
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