中職／世界的樂天！死忠日粉備自製看板 接心愛的猿軍

石垣島交流賽因疫情中斷2年，樂天桃猿隊今年重返這座熟悉的小島，今天在機場有死忠日本球迷接機，涉谷先生備妥多面加油看板，林立、陳禹勳是他的最愛，儘管兩人因中華隊集訓並未前來，涉谷還是決定前來為最愛的猿隊加油。

愛上猿隊的契機，涉谷指出是在2018年看到林立開轟，從此成為猿隊的球迷，對於猿隊球星如數家珍，知道陳禹勳的綽號是「鄉長」，看板上的照片還是他自己拍的，除了球員看板外，也沒忘了女孩的。

從京都飛來石垣島的涉谷表示，過去3年因為疫情無法去追猿隊的比賽，這次終於有比賽，他說什麼也要前來。