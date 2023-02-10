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中職／從悍將藍變桃猿紅 女鐵粉追「浪」到石垣島

聯合報／ 記者陳宛晶／石垣島即時報導
「阿浪」鄭兆行轉戰樂天桃猿隊，他的知名鐵粉林文萱今天也穿著酒紅色的T恤出現在石垣島團中。記者陳宛晶／攝影
「阿浪」鄭兆行轉戰樂天桃猿隊，他的知名鐵粉林文萱今天也穿著酒紅色的T恤出現在石垣島團中。記者陳宛晶／攝影

「阿浪」鄭兆行轉戰樂天桃猿隊，他的知名鐵粉林文萱今天也穿著酒紅色的T恤出現在石垣島團中，她笑說新聞一出來後，就趕緊跑去買了猿隊衣服，「想說怎麼辦？我都藍色（富邦悍將）的。」

林文萱從2003年與興農牛隊結緣，一路追隨鄭兆行的足跡，在他擔任悍將隊教練時，就曾因完成單季120場追好追滿，因此吸引媒體報導，去年也看了92場比賽，今年已是他追隨阿浪的第21年。

鄭兆行去年季外未獲教練續約，悍將隊安排轉職球探，但他隨後獲得猿隊的教練邀約，他決定轉戰，也因此離開了從選手時期就效力的球隊。林文萱回憶新聞出來後，同事、朋友都覺得對她應該是晴天霹靂，但自己心情真的還好，「當球探我就跟他去看三級，來這邊在二軍，我就去嘉義。」

林文萱透露，其實早在悍將安排鄭兆行轉職球探時，男友就曾說：「搞不好會有球隊挖角，說不定以後去樂天。」新聞發布後，男友馬上就來邀功說自己神預言，還火速把樂天聯名卡都辦好了。這趟決定隨鄭兆行來石垣島，也是男友推坑，「他一直叫我來，說機會難得。」

她過去為了追悍將的比賽，找了在新莊棒球場附近的工作，現在阿浪教練轉隊會不會跟著換工作？林文萱笑答：「不用啦！在機捷旁邊而已。」至於會不會改辦猿隊的季票，她也有妙答，「領隊要讓他上一軍嗎？我會買季票喔！」

鄭兆行 樂天桃猿 富邦悍將

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