中職／大物捕手宋嘉翔扛先發 古久保健二：靠他的直覺

樂天桃猿隊相隔3年再次踏上石垣島，與日職羅德隊進行兩場交流賽，明天首戰的蹲捕任務交給去年第一指名選進的新人宋嘉翔，首席教練古久保健二期待他拿出好的直覺。

由於總教練曾豪駒身兼經典賽中華隊打擊教練，不克率隊出征，今年由一軍首席教練古久保健二、二軍總教練陳瑞振共同領軍。率隊踏上日本，古久保說心情沒有什麼不一樣，但交流比賽很難得，「希望都能透過這次比賽吸收到難得經驗，這是我最希望的事情。」

猿隊在明天的首戰預計使用5、6名投手，由經典賽中華隊國手陳冠宇「先投」，第二任派上陳克羿；先發打線方面，另一位國手成晉負責熟悉的第二棒，第四棒則是廖健富。

至於先發捕手，就是第一指名選進、備受期待的宋嘉翔。古久保表示，期待他可以把好的感覺拿出來，配球完全靠他的直覺，「對其他選手也都非常期待，希望他們把日常練習的東西在比賽發揮出來，不會有更高的要求，集中在那顆球上，拿出精神來，也希望他們可以享受，去認知不足的地方在哪裡。」