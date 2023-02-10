中職／當年犯錯的菜鳥蛻變國手 成晉寫石垣島勵志故事

6年前在石垣島發生離譜失誤遭懲罰性調度的菜鳥，如今已是世界棒球經典賽中華隊國手，樂天桃猿隊外野手成晉演繹勵志故事，第四度踏上石垣島的「高度」已經不同，他說：「穿上球衣，不管在中華隊或樂天，都是在打棒球。」此行給自己的提醒是「在不受傷的範圍內去拚」。

成晉過去對石垣島的記憶不怎麼美好，2017年以第三指名跨入猿隊，隔年就在交流賽發生離譜失誤，當場被換下場，總教練洪一中還說出「羞辱」重話。

成晉聽到提問導言就忍不住笑了，「早就知道你們要問這個」。他坦言那是寶貴的一課，「洪總那時有罵醒我，讓我知道上了場要百分之百專注，到比賽結束那刻才可以放鬆，那時還不知道職棒強度，不夠專注發生嚴重失誤，好的經驗、壞的經驗都有幫助到我。」

此次已是成晉第四次踏上石垣島，從初次參賽時發生要命失誤的菜鳥，蛻變成中華隊國手，而今年猿隊也納入6位去年選秀的新人參賽，成晉的故事可以給許多新人啟發。

成晉也提到，自己和這些新人年紀沒有差很多，「還是會用自己稍微多一點的經驗，當作聊天打屁的方式跟他們聊，看看他們的個性、多了解他們，以自己的經驗給他們多一點思考。」

在中華隊集訓同時抽身前進石垣島，談到目前調整進度，成晉透露身體狀況維持得不錯，技術調整則在60、70％左右，而中華隊目前進度約實戰打擊，「這邊也是保持一樣心態，只是變成比賽，希望把石垣島賽事完成後，回到中華隊盡快把狀況調整好。」