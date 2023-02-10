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中職／桃猿返石垣島 陳冠宇羞到耳紅「旁邊是林襄⋯」

聯合報／ 記者陳宛晶／石垣島即時報導
樂天桃猿隊遠征石垣島，陳冠宇、林襄擔任登機廣播。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊遠征石垣島，陳冠宇、林襄擔任登機廣播。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊今天前進日本石垣島，陳冠宇首度以猿隊一員的身分參與，今天負責登機廣播超緊張，自爆「腿都軟了」，他羞答因為旁邊站著林襄。

猿隊今天搭乘台灣虎航出發，安排陳冠宇、Rakuten Girls林襄負責登機廣播，大賽經驗豐富的陳冠宇突然羞喊「好緊張，腿都軟了」，直呼坐擁最佳視角，原來是因身旁站著女神林襄，仔細一看陳冠宇連耳根都紅通通。

猿隊前一次造訪石垣島已是2020年，接下來就爆發疫情，再返舊地，依然感受石垣島的熱情。

領隊浦韋青表示，回到石垣島內心非常感動，「上一屆參加完後，世界就受到疫情籠罩，國際交流停擺兩年。」他說：「要特別感謝全世界防疫，讓我們可以在今年再次進行交流比賽。」

浦韋青感謝石垣市政府熱情、親切的接待，「準備好要把這兩場比賽打得漂亮、打得精采。」

樂天桃猿隊前進石垣島。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊前進石垣島。記者陳宛晶／攝影

陳冠宇 浦韋青 樂天桃猿

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