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中職／林益全爆悍將續約不到20萬 網：教練團也該砍薪70%

聯合新聞網／ 綜合報導
林益全爆料當初富邦續約開價不到20萬。 聯合報系資料照
林益全爆料當初富邦續約開價不到20萬。 聯合報系資料照

前富邦悍將隊林益全在本賽季轉戰南霸天成為「統一神全」，此消息在職棒圈投入震撼彈，而他在《自由時報》今天刊出專訪報導中，提到與前東家溝通時獲得續約報價不到20萬，引發網友兩極熱議，特別是他提到一句話，「為什麼只有1年的失敗，就會是這樣的結果。」有網友指出這是金融業的現實，也有人提到上季戰績不佳，富邦悍將教練團也該砍薪70%；另外也有人提到其實他可以轉教練了。

簽約統一獅前，林益全為隊中少數興農牛、義大犀牛、富邦悍將時期皆有參與的三朝元老，自2009年入隊至2020年每季均能繳出超過3成打擊率，為隊中指標性球星。然而，自2021賽季起，他的表現出現明顯下滑，更在上賽季僅敲出一支全壘打，也讓富邦悍將季末將他放在60人名單外開放他隊接觸，最終他還是選擇披上統一隊戰袍。

林益全受訪中指出，富邦球團與他討論續約時，僅開出不到20萬的報價，讓他感到十分挫折，該消息曝光後，有網友發文詢問，「富邦對林益全的開價合理嗎？」雖有網友認為依他上季表現，薪水接近20萬就能接受了，但大部分網友卻和林益全本人抱持同樣看法，「打好了10年打不好一年就要大砍嗎？」

另外，也有人表示職業棒球即是和一般公司一樣根據績效調整月薪，因此發生在林益全身上的砍薪七成並非不能接受，但拿出張進德、高國輝、蔣智賢等成績不佳但仍留隊或被列入60人名單的老將做例子，表示球團對林益全不公平，也有人則借鑑其他隊，「陳俊秀這季也打不好啊，樂天也不會只開給他18萬。」

義大 薪水

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