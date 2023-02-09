棒球／崇越專心培育成棒人才 郭智輝：我答應辜董

崇越集團董事長郭智輝過去曾有進軍中華職棒的夢，如今中職已達六隊規模，他今日也表示，重心放在業餘成棒，「我答應辜董，要提升台灣棒球。」掛名贊助的「全越盃台灣甲組成棒隊邀請賽」也將於2月13日開打。

「職棒的夢還在，但是現在不需要我了。」郭智輝今日在推廣旗下全越運動訓練品牌「XPORTS」時表示，目前專心在培育成棒選手，集團旗下目前擁有安永鮮物棒球隊（今年改名為全越運動），也擔任台灣甲組成棒推廣聯盟首任會長。

郭智輝表示，自己答應過中華棒球協會理事長辜仲諒，要推展台灣基層棒球運動，吸引國內企業關注，共同支持棒球運動，也希望引進政府資源，為2028年中華隊進軍奧運鋪路。

今年開始首度舉辦的「全越盃」是個起點，賽程自2月13日起，共邀請11支成棒甲組球隊參加，將在三重棒球場、青埔棒球場開打，採取雙敗淘汰制，預計21日進行冠軍戰。

崇越集團一向鼓勵選手朝職棒挑戰，近年更整合XPORTS專業運動訓練資源加入協助，光是去年中華職棒選秀，就有四名安永鮮物選手獲選，包括陳宇宏（台鋼雄鷹）、陳柏清（台鋼雄鷹）、曾宸佐（台鋼雄鷹）、藍翊誠（味全龍）。

全越運動總經理陳杰成表示：「陳宇宏在上（1）月休賽時，仍回到XPORTS運動表現訓練中心，與陳冠宇、王溢正、鄭凱文、高國輝等選手共同訓練，期待即將開打的新賽季有不錯表現。」

基於對棒球運動的熱愛及支持，安永鮮物甲組棒球隊成軍12年以來，積極培訓球員，包括陳冠宇、吳東融、黃子鵬、姚杰宏、森榮鴻、林克謙、何紹斌、黃紹熙、藍翊誠等多名好手，都曾為安永鮮物隊效力過。

近年崇越集團還成立棒壘球學院，培育更多年輕棒球選手追逐職棒夢想，並積極邀請國內各大專院校球隊的績優選手，前來安永鮮物棒球隊實習，提供專業培訓。