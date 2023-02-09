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5人制棒球／U18亞洲盃 中華4連勝暫居預賽第一

中央社／ 台北9日電
2023年第1屆U18亞洲盃5人制棒球賽8日起在馬來西亞吉隆坡開打，圖為中華隊首日二連勝。（中華棒協提供） 中央社
2023年第1屆U18亞洲盃5人制棒球賽8日起在馬來西亞吉隆坡開打，圖為中華隊首日二連勝。（中華棒協提供） 中央社

2023年第1屆U18亞洲盃5人制棒球錦標賽今天進行第2天預賽，台灣隊延續前日氣勢，皆以直落2分別擊敗韓國與新加坡，取得4連勝，明天與中國隊之戰將爭取預賽第一。

本屆亞洲盃5人制棒球賽在馬來西亞吉隆坡舉行，共有中國、印度、韓國、馬來西亞、香港、新加坡以及台灣隊共7支球隊參賽，每場比賽進行5局、採3戰2勝制。台灣隊昨天以11比0、17比2擊敗香港隊，再以8比2、7比3擊敗馬來西亞隊。

台灣隊今天首場迎戰韓國，第1場以10比0提前在第4局贏得勝利，但第2場雙方你來我往，形成拉鋸戰，比賽打滿5局，台灣隊才以4比3驚險勝出。台灣隊下午對上新加坡隊，分別以19比3、18比0，都提前在第3局結束比賽，2天賽事取得4連勝。

本屆亞洲盃5人制棒球賽，取預賽前4名晉級超級循環賽，5到7名則是打排名賽。台灣隊目前以4勝暫居預賽第一名，已經拿下3勝的中國隊稍晚將出戰勝場尚未開張的香港，若中國隊獲勝戰績將與台灣隊並列；另2支戰績領先的球隊分別為3勝1負的馬來西亞，以及2勝2敗的新加坡。

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棒球／U18亞洲盃5人制棒賽開打 台灣隊取得2連勝

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