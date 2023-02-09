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PLG／單周3戰拚連勝 勇士推上班族狂想曲主題周

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊將推出一連3天的上班族狂想曲主題周。圖／勇士隊提供
勇士隊將推出一連3天的上班族狂想曲主題周。圖／勇士隊提供

台北富邦勇士隊農曆春節後拉出4連勝佳績，球團今天宣布打造一連3場的「上班族狂想曲三部曲」主題周，從2月19日星期天的「明天不想上班」、21日星期二「小周末」，再到24日星期五之「TGIF」，一整個星期都有勇士陪你瘋狂度過。

2月19日星期天主場迎戰桃園璞園領航猿隊，率先登場上班族狂想曲的首部曲：明天不想上班。當天進場即贈送「驅離慣老闆！厭世紙膠帶」，勇士聽見上班族的心聲，以文青小物療癒球迷，此外還贈送「白蘭氏五味子芝麻錠」，讓球迷在周一上工前一晚調節生理機能，幫助身心充分休息好入睡。

當天下午3點「和平夜市拍賣會」再次開張，將公益競標球員簽名看板及Angels簽名球衣，其中Fubon Angels檸檬人形立牌於1月29日經兩次競標總額高達53000元， 2月19日進行第3次公益拍賣，本次募得之款項將全數捐助至台灣癌症基金會。

2月21日星期二交手新竹街口攻城獅隊，準備迎接小周末的到來，進場贈送「鬧事必備！Travis同款迷你小金鑼」，邀請球迷一起來胡鬧。

2月24日星期五對戰福爾摩沙台新夢想家隊，終於等到上班狂想曲的第三部曲：TGIF！進場贈品送出尖叫雞，讓球迷盡情按壓發洩對工作的不滿，數量有限送完為止。

一連三場的上班族狂想曲準備了豐富的「勇士出任務」周邊活動讓進場球迷釋放壓力，連續三場皆進場支持的勇士鐵粉，還有機會獲得全勤禮物。

富邦勇士 福爾摩沙台新夢想家 桃園璞園領航猿

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