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棒球／美媒專訪「臺晟不敗」 53歲韓國傳奇：想一直投下去

聯合新聞網／ 綜合報導
MLB官網記者摩納根(Matt Monagan)專訪韓國傳奇左投具臺晟。 截圖自影片
MLB官網記者摩納根(Matt Monagan)專訪韓國傳奇左投具臺晟。 截圖自影片

綽號「臺晟不敗」的南韓左投具臺晟在上月於澳洲職棒吉朗韓國隊復出，至今三場比賽、總計2.1局的投球中僅失兩分非自責分的表現，讓這位已年屆53歲的投手重新回到大眾目光，不僅如此，具臺晟更在MLB官網記者摩納根(Matt Monagan)的專訪中透露自己將持續投下去。

具臺晟的職棒生涯於1993年在韓國職棒韓華鷹隊的前身微笑鷹隊開始，在1996年至2000年期間皆能繳出單季20次救援以上的成績，因此獲得「臺晟不敗」的綽號，隨後轉戰至日本職棒歐力士隊，在球隊中的角色也逐漸轉向先發投手，在2002年高達146.1的局數中防禦率僅2.52。

2005年，具臺晟轉往美國職棒大都會隊發展，更曾以打者的身分從名人堂球星「巨怪」強森(Randy Johnson)手中擊出二壘安打，卻在該年球季被賣回發跡地韓華鷹隊，在韓國職棒發展至2010年宣告退休後，又於隔年在澳洲職棒雪梨藍襪隊復出，並在2015年離隊。

根據摩納根的專訪，具臺晟自離開雪梨藍襪隊後便一直在澳洲業餘聯盟中出賽，直到2018年成為吉朗韓國隊的經理時，再度站上投手丘後留下1局的投球紀錄。這個冬天，吉朗韓國隊聯絡上具臺晟，而他立刻接受球團提供的合約，重返職棒舞台，具台晟說：「我一直都保持練習，也會在公園中練投」也表示年齡並不是能力的限制，只要手臂可以運作就會一直投下去。

具臺晟曾在2006年第一屆經典賽披上韓國國家隊戰袍，協助隊伍取得第三名的佳績，更因為對戰日本隊的優異表現被譽為「日本殺手」，對於將近的第五屆經典賽，具臺晟表示自己雖然不會參賽，但會持續關注韓國隊在B組的表現。

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