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中職／經典賽2國手領軍 樂天桃猿石垣島遠征26人出爐

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿經典賽國手陳冠宇將出征石垣島交流賽。 聯合報系資料照
樂天桃猿經典賽國手陳冠宇將出征石垣島交流賽。 聯合報系資料照

中職樂天桃猿隊將在2月11日、12日六度遠征石垣島，與日職千葉羅德海洋隊進行亞洲門戶交流賽2場賽事，26人名單正式出爐，經典賽中華隊兩國手陳冠宇、成晉領銜出征。

猿隊今天公布的名單有出現更動，當中原捕手林泓育、投手陳鴻文與捕手邱嘉慶將由外野手邱丹、投手蘇俊羽、捕手許禹壕更替。

樂天桃猿遠征陣容包括投手陳冠宇、蘇俊羽、楊彬、蘇俊璋、林子崴、陳克羿、劉家翔、邱緯綸、賴知頎、邱駿威、張梓軒；捕手為宋嘉翔、許禹壕、毛英傑；內野手廖健富、馬傑森、馮健庭、楊晉豪、楊家勝、陳佳樂、董順傑；外野手則是成晉、邱丹、蔡鎮宇、林政華、林耀煌共計11名投手、3名捕手、7名內野手、5名外野手。遠征軍將由古久保健二教練與陳瑞振教練領軍，預計10日出發。

專屬啦啦隊樂天女孩派出林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵以及熊霓為桃猿應猿。11日賽後為官方旅行團安排廖健富、成晉、馬傑森、楊彬、林子崴、蔡鎮宇以及樂天女孩遊戲互動活動；12日賽後則是安排千葉羅德球員搭配陳冠宇、楊晉豪、宋嘉翔、陳佳樂及邱駿威的簽名會。

樂天桃猿隊石垣島亞洲門戶交流賽26人名單。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊石垣島亞洲門戶交流賽26人名單。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 千葉羅德 成晉

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