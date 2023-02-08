日職／吳念庭新球季野望：搶下固定三壘先發

西武獅隊台將吳念庭過去扮演最強工具人，今年球季他也有新的野望，期待取得新任監督松井稼頭央的信任，搶下固定先發三壘手的位置，也期待看到更多台灣球迷到西武球場看球。

吳念庭在一軍打了6個球季，最近三年出賽較為穩定，去年出賽94場，打擊率2成27，有5發全壘打、28分打點，作為內野守備全能，吳念庭常常在教練團有需要時，去補各個位置空缺。

但今年吳念庭有不同想法，「近兩年都是工具人，今年三壘有滿大機會。」雖然吳念庭也認為，以教練調度來說當然工具人比較好，「但我自己想要搶下三壘的位置，剛好這個位置是空著，希望去爭取這個機會。」

今年西武隊剛好更換監督，吳念庭從春訓開始就有所準備，「展現自己的優點給教練團看，告訴他們我準備好了。」

過去幾年因為疫情，台灣球迷到西武球場看球的比較少，吳念庭說：「去年開始慢慢有台灣球迷帶著國旗來看球，滿感動的，會跟他們揮手。」他也推薦球迷在疫情之後，能夠來西武球場，推薦一、三壘側的特區，「很有臨場感」。

吳念庭在英雄訪問台上的表現，曾令台灣球迷印象深刻，特別是2021年台灣發生太魯閣號交通意外，吳念庭賽後站上訪問台時也特別呼籲日本球迷關注此事，他說：「能夠為台灣發聲，讓大家知道台灣發生的事，這是我可以做的事。」