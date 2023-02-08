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日職／鈴木大地告白陳冠宇 茂木榮五郎讚宋家豪穩定感

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天金鷲隊鈴木大地、茂木榮五郎接受台灣媒體訪問。圖／ELEVEN體育家族提供
樂天金鷲隊鈴木大地、茂木榮五郎接受台灣媒體訪問。圖／ELEVEN體育家族提供

日本職棒台將宋家豪近年擔任樂天金鷲隊中繼投手重要任務，他在投手丘上奮戰的身影，鎮守內野的鈴木大地、茂木榮五郎看得最清楚，兩人不約而同提到他給球隊的信賴感，曾效力羅德隊的鈴木還特別為陳冠宇加油，向他說：「我愛你。」

太平洋聯盟連續兩天舉辦台灣媒體日，今年賽季台灣由ELEVEN SPORTS負責轉播洋聯比賽，今日邀請鈴木大地、茂木榮五郎兩位樂天球員暢談台灣印象。

鈴木大地在2010年世大運曾來台參賽，2014年效力羅德隊時也隨隊到訪台灣，與當時的Lamigo桃猿隊進行交流賽，鈴木表示，對於當時的應援聲浪印象深刻，「日本應援多半在外野，但是台灣是從內野到外野都有，當Lamigo攻擊聽到應援聲音，全身起雞皮疙瘩。」

樂天陣中也有台將宋家豪在，茂木榮五郎表示，兩人差不多同期，相處起來沒有距離感，私下都會互相開玩笑，「但他踏上投手丘變得很認真，反差很大，能夠拯救球隊的危機，非常值得依賴。」

鈴木大地則說，宋家豪作為中繼投手是很辛苦的位置，要在有危機的時候上場，「但他不會因此動搖，表現很穩定。」鈴木還加碼另個印象，「就是宋家豪選手非常會流汗，每次激勵他，都會很有精神的回覆『是！』」

鈴木大地與茂木榮五郎訪談到最後，應主持人邀請學習用中文說「情人節快樂，我愛你。」鈴木大地學會後還學以致用說：「陳冠宇，我愛你。」為這位現在在樂天桃猿隊效力的前隊友加油。

樂天桃猿 宋家豪 陳冠宇

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