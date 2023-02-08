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棒球／U18亞洲盃5人制棒賽開打 台灣隊取得2連勝

中央社／ 台北8日電
2023年第1屆U18亞洲盃5人制棒球賽今天起在馬來西亞吉隆坡開打，台灣隊在首日連戰皆勝，都以直落2擊敗香港以及地主馬來西亞，取得2連勝。 截圖自Baseball5官方推特
2023年第1屆U18亞洲盃5人制棒球賽今天起在馬來西亞吉隆坡開打，台灣隊在首日連戰皆勝，都以直落2擊敗香港以及地主馬來西亞，取得2連勝。 截圖自Baseball5官方推特

2023年第1屆U18亞洲盃5人制棒球賽今天起在馬來西亞吉隆坡開打，台灣隊在首日連戰皆勝，都以直落2擊敗香港以及地主馬來西亞，取得2連勝，明天將迎戰韓國與新加坡。

本屆亞洲盃5人制棒球賽共有中國、印度、韓國、馬來西亞、香港、新加坡以及台灣隊共7支球隊參賽。首日每隊都出賽與另外2國交手，每場比賽進行5局、採3戰2勝制。台灣隊今天首戰香港隊，分別以11比0、17比2，分別提前在第4局與第3局結束比賽。

下午台灣隊面對早上以2比1擊敗韓國的強敵馬來西亞，一開賽台灣隊被對手先馳得點，但靠著穩紮穩打的攻守內容，先追平比數後再取得領先，最後分別以8比2、7比3獲勝。台灣隊總教練林朝煌勉勵選手每場比賽都必須拿出穩定表現，才能贏得勝利。

台灣隊這次由台中市隊拿下冠軍、取得組訓權，總教練林朝煌、教練呂欣宜領軍，8名國手分別為來自西苑高中的郭駿威、彭景淵、焦子杰，穀保家商李承峻，東山高中廖保琇、埔里高工王妤藍、南崁高中鍾宜芸、中正高工宋若綺。預賽採單循環賽制，前4名球隊晉級複賽，冠軍預計11日出爐。

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