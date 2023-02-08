中職／坦言二刀流有難度 桃猿洪敏暘先專心練投手

中職樂天桃猿隊新秀左投洪敏暘本來去年是練投打二刀流，不過今年春訓球隊決定讓他專心練投手；他今天表示，練二刀流確有難度，現在就是專練投手，是否打擊未來再思考。

18歲的洪敏暘在去年參加中職季中選秀，於第7輪被桃猿隊選中，他在三民高中時期就是投打「二刀流」。一開始球團本來有意以二刀流培養洪敏暘，去年秋訓投、打都有練習，不過今年春訓，球隊決定讓洪敏暘專心擔任投手，發揮左投優勢。

對此洪敏暘今天出席高中木棒聯賽的記者會時受訪表示，「先把投手基本的做紮實，因為我是從野手跳到投手，有些東西要去多問學長」。

洪敏暘坦言，要二刀流真的有難度，去年在練二刀流時訓練時間非常緊迫，沒有多餘時間和力氣去加強自己想加強的部分，秋訓時都是從早上8時練到下午5時，「練完都已經沒力了，現在只練投手，就比較有多一點時間」。

不過，洪敏暘指出，未來有機會的話應該還是會想要打擊，現階段就先把投手部分專注練好，二刀流的部分以後再思考。目前洪敏暘的球種有直球、曲球、滑球跟變速球等，春訓以長中繼為方向在調整。

面對職棒生涯第一次春訓，洪敏暘表示，現在都很適應，而且剛好球隊陣中有「三民高中大學長陳鴻文」，洪敏暘笑說：「一開始感覺學長很兇，不敢找他講話」；不過後來透過同是三民高中畢業的曾仁和介紹，現在已經會有互動，也覺得陳鴻文其實人很好。