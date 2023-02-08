木棒聯賽／「每一場都是決戰」平鎮喊話5連霸

111學年度高中棒球聯賽硬式木棒組10日開打，今天賽前記者會曝光年度口號「每一場都是決戰」，平鎮高中霸氣喊出5連霸目標，準備接受來自全國45支勁旅挑戰。

今年賽場將於高雄和台南等8個球場點燃戰火，賽事分成四階段，45支隊伍將尋求高中最高榮耀。去年度開始，除既有個人獎和團體獎盃，另增加前8名教練和球員個人獎牌。

上學年前24強隊伍都有選手出席，平鎮高中直接喊出「全力以赴完成5連霸」宣言；去年打下平隊史最佳亞軍成績的三民高中則有效力樂天桃猿的學長洪敏暘加持，他擺出「1」手勢勉勵自家學弟挑戰佳績，同時分享挑戰職業賽場的心態更成熟，「要非常知道要加強什麼，否則很難超越很強的學長們。」

中華民國學生棒球運動聯盟今天也特別表揚推展棒球運動30年有功人員，包括屏東嘉義國小教練王子燦、台北重慶國中教練劉明光、花蓮太巴塱國小組長陳明仁、台北東園國小教練賴敏男，以及桃園龜山國小教練李政達都獲表揚，體育署副署長洪志昌也特別感謝基層教練投入的付出和心血。