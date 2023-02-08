中職／樂天女孩18日公開甄選 前日職啦啦隊加入競爭

2023樂天女孩甄選即將進入最後階段，25位參賽者進入18日公開甄選，今年競爭激烈，不僅有臉書追蹤數超過百萬的甜姐兒，遠自香港前來的參賽者及前日本職棒歐力士和養樂多啦啦隊女孩。

樂天桃猿球團今天宣布，2023樂天女孩甄選停止收件後，由球團經紀部通知25位參賽者進入18日公開甄選，地點在古華花園飯店3樓。

25位報名者包括瑤瑤、可伊、林儷軒、張馨瑜、洪欣妤、黃禹菡、孫華婷、羿昕、恬欣、芷軒、嚴嚴、靜靜、董璦昀、詩婷、溫妮、李宜軒、芯芯、林映暉、凱伊、周含憶、柳昕妤、馨寧、布丁、阿元Kei 及辣椒，將使出渾身解數，全力爭取2023年預計四位的樂天女孩正選資格。

甄選會評審將由浪Live主播經紀中心副總經理李羽妗、知名房產頻道主「睿哥」、2014年甄選優勝孟潔、2016年甄選冠軍巫苡萱、2021年甄選冠軍熊霓以及總監陸筱晴擔任。直播平台為甄選活動合作商YT頻道「跟著睿哥chill買房」，現場觀眾入場時間為13：00，直播以及現場開始時間為14：00。

現場開放符合資格的觀眾入場觀賞，2022RKG粉絲俱樂部會員可於當日10：00起至古華花園飯店一樓大廳免費索取入場資格券(單人單卡限索取乙張)，限量100張，發完為止。

另一入場資格為當日11 ：00起至古華花園飯店一樓LA PETITE KUVA COFFEE 小古華咖啡消費星巴克咖啡飲品，每消費不限品項咖啡1杯及茶葉蛋1顆，即可憑發票及個人FB或IG打卡後，獲兌入場資格券乙張，請於購買後主動索取，共100張入場資格券，數量有限，兌完為止。