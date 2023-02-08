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中職／薪仲名單尊重球員不公布 蔡其昌談牛步談薪

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒新春團拜，會長蔡其昌率領球團代表出席。記者蘇志畬／攝影
中華職棒新春團拜，會長蔡其昌率領球團代表出席。記者蘇志畬／攝影

中華職棒薪資仲裁今年一口氣湧進5件申請，各隊春訓都已經展開，但還有薪資未談定，是否制定談薪期限的討論再次浮上檯面，會長蔡其昌表示，必須要經過大家討論，「以聯盟角度是希望有合理談判空間、有解決方式。」

今年傳出樂天桃猿隊陳禹勳、郭嚴文、賴鴻誠、黃偉晟，加上味全龍隊蔣少宏，共5人提出薪資仲裁申請，中職秘書長楊清瓏僅透露各隊申請人數是猿隊4人、龍隊1人，但不會如往年公布姓名，「因為有球員不希望公布」。

球員到春訓都還在談薪快成為中職常態，蔡其昌表示，談判過程本來就會花時間，要整合不同立場、意見，「作為會長在乎的是有沒有解決方案，但不能介入個案，真的無法就是薪資仲裁。」

至於是否訂立談薪期限？蔡其昌表示，需要大家討論，太早、太晚都會涉及談判公平性，自己沒有對此贊成或反對，只不過談判雙方要清楚衡量，聯盟是裁判角色，要讓雙方平衡，「雙方都要給他攻防武器，可以進行談判」。

中職 樂天桃猿 賴鴻誠

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