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中職／4人提仲裁猿隊持續聯繫 陳俊秀砍薪未逾30%

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳俊秀預計會被減薪，但不會超過30%。聯合報系資料照
陳俊秀預計會被減薪，但不會超過30%。聯合報系資料照

中華職棒今年薪資仲裁共有5人遞件，樂天桃猿隊佔了4人，寫下史上單隊最多紀錄，領隊浦韋青今天透露，與4名球員都還在聯絡中，其餘未簽約的球員中，陳俊秀、陳晨威剩下細節，林立則還有差距。

入選經典賽中華隊的陳禹勳與猿隊談薪卡關，提出薪資仲裁。 聯合報系資料照
入選經典賽中華隊的陳禹勳與猿隊談薪卡關，提出薪資仲裁。 聯合報系資料照

猿隊議約卡關，傳出陳禹勳、郭嚴文、賴鴻誠、黃偉晟皆提出薪資仲裁，浦韋青表示，聯盟這邊未正式通知，「據我了解，就是這四位，都還保持聯絡，不會因為提出仲裁就不聯絡，這是他們的權益，很正常去看待。」

猿隊公布的首波調薪名單中，外界關心的林立、陳俊秀、陳晨威未在其中，浦韋青今日也表示，陳俊秀、陳晨威目前滿順利的，剩下一些細節，林立則還有差距，但方向是樂觀的。

陳俊秀去年月薪達到93萬元，但數據成績呈現不佳，浦韋青表示，這應該是陳俊秀薪水第一次向下調整，細節尚無法透露，但調幅沒有超過30%。

樂天桃猿隊今年談薪模式跟以往不同，由育成部主管沈鈺傑負責執行，浦韋青也解釋，母公司希望領隊工作更清楚，沈鈺傑負責執行，但也都會由球團一起確認，特別是日本方面有提供許多不同的分析工具，能夠幫助談薪。

面對可能的薪資仲裁，浦韋青說自己是新手，中信兄弟領隊劉志威也開玩笑說：「這個問題可以來問我。」浦韋青也笑著回應：「我應該去請教劉領隊。」中職過去3次薪資仲裁申請都由兄弟球員提出。

浦韋青 陳俊秀 樂天桃猿

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