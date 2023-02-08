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經典賽／滿意中華隊名單 蔡其昌身兼領隊喊出兩心願

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌率領六支球團領隊、董事長一同出席。記者蘇志畬／攝影
中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌率領六支球團領隊、董事長一同出席。記者蘇志畬／攝影

中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌率領六支球團領隊、董事長一同出席，場面是近年最壯觀，蔡其昌也喊出「棒球年」的宣告，期待3月的經典賽創造佳績，4月中職開打也要讓喜歡棒球的人變得更多。

隨著台鋼雄鷹隊的加入，中華職棒加上原有的中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、富邦悍將、味全龍隊，今年正式邁入六球團時代，蔡其昌今天以會長身分帶領球團高層拜年，也許下兩個新年新希望。

今年3月經典賽要開打，這次由中職負責組訓，蔡其昌表示，自己第一次擔任領隊，目標是組織最強後勤團隊，前線作戰交給優秀、心思細膩的總教練林岳平，「我只會帶領聯盟同仁及各球團，給予國家隊最好的支援。」

中華隊今年同組的古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬都不好惹，蔡其昌許下第一個心願，「對手很強，但我們也不差，現場展現的求勝意志力跟決心，是影響比賽的關鍵，這是我今年的目標，希望經典賽有好成績，能夠到東京、邁阿密。」

對於日前出爐的30人名單，蔡其昌表示，旅外可用之兵都已經找到，加上中職六球團團結，這名單是一時之選，「拿出12萬分的力量，用認真態度去拼，勝負交給上帝。」

蔡其昌的第二個希望是，4月1日開打的中華職棒，能夠希望更多人進場，讓喜歡棒球的人越來越多，「把最精彩的比賽回饋給球迷。」

中職 棒球 中華職棒

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