中職／台東連兩年能看比賽！ 中信兄弟規劃暑假排3場主場

繼去年中華職棒比賽重回台東後，縣府今年再度與中信兄弟球團及中華職棒爭取賽事，初步達成共識規畫在暑假辦理3場，落實重振台東棒球原鄉政策及帶動棒球運動觀光產業。

教育處指出，經和中信兄弟球團及中華職棒洽談，已初步規畫7月份排定3場中信兄弟主場賽事，細節及確定賽程仍須由中華職棒大聯盟公布為主，時間排定出爐縣府也會公告。

縣府向中央爭取1.12億元經費整建符合國際和職棒標準的縣立棒球場軟硬體設施，於去年初完工後，讓睽違14年職棒比賽再度重回台東，受到廣大球迷及鄉親廣大迴響。

縣長饒慶鈴日前指示教育處主動與中信兄弟球團及中華職棒洽談，再傳好消息，對台東棒球運動來說是一大福音，也證明縣立棒球場經過整修後，獲得中職球隊的肯定。

教育處表示，台東縣具5級棒球體制的縣市，未來，除持續爭取中職賽事進行，也將爭取國際隊伍作春訓、冬訓移訓基地，落實重振台東棒球原鄉政策並帶動棒球產業發展。