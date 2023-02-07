中職／史上最多！4猿1龍提薪資仲裁 球團持續談約

中職薪資仲裁申請空白兩年，今年開始忙碌起來，聯盟至今天下午收到5件申請，包括4位樂天桃猿隊、1位味全龍隊選手，申請案例寫下史上新高。

猿隊傳出議約卡關，陳禹勳、郭嚴文、賴鴻誠、黃偉晟皆提出薪資仲裁，寫下史上單隊單季最多，龍隊則是捕手蔣少宏申請。

5人去年月薪分別是郭嚴文68萬、陳禹勳58萬、賴鴻誠41萬、黃偉晟17萬、蔣少宏15.5萬，在本季議約上雙方差距靠攏有限，儘管提出薪資仲裁申請，球團尊重選手權利，也會持續溝通合約，過去也不乏在仲裁前達成共識撤銷的案例。

中職史上過往有3次薪資仲裁申請，2019年中信兄弟隊周思齊以時任球員工會理事長的身分開第一槍，隊友陳子豪隨後跟進，最終仲裁結果為周思齊遭駁回，陳子豪則是獲勝，成為打贏薪資仲裁庭球員第一人；2020年張志豪提出，最終未進仲裁庭前，已與球團達成共識，張志豪撤銷申請。