日職／王柏融當育成「想抓住一個機會」 要台灣味就找鼎泰豐

王柏融參戰世界棒球經典賽，進入正選30人名單，今天在媒體日上被問到其他入選國家隊的火腿隊友情蒐不跳坑，機智回應：「這個應該是私底下吧！」他也分享在日本想念台灣味時的解方，就是到處都找得到的鼎泰豐。

王柏融今天在太平洋聯盟台灣媒體日接受聯訪，適逢昨天中華隊剛公布30人名單，他也進入正選名單、確定參戰，提問當然也少不了經典賽。談到自己對經典賽最深刻的記憶，王柏融認為是彭政閔的肉身擋球，「那個精神對我們後輩是滿重要的學習地方，不管什麼方式就是要替球隊贏球。」

王柏融將在2月16日投入中華隊集訓，備戰3月8日開打的賽事，他與球迷預約球場見，並喊話「前進東京、邁向邁阿密！」

迎接今年賽季，將以育成合約迎接新挑戰，王柏融也很清楚，「眼前目標，就是要盡快升到支配下，升到支配下再放眼更大的目標。」

王柏融提到，過去或許對戰經驗、次數較少，對對手沒有熟悉感，自己也找不到好的方向，「越打越糟就越想越多。」願意以育成合約留在日本繼續打拚，他說：「就是一個機會，有機會留在這邊就是往上爬。」他坦言心境上會有不熟悉，「但不管做什麼，就是配合球團、努力幫助球隊獲勝，這才是球員的價值。」

這些年來球迷對他有不看好的聲浪，也不乏始終支持、為他應援的聲音，王柏融說：「除了感謝還是感謝，謝謝他們的看重、指教，讓我能夠快速成長、快速消化這些不好的想法。」

在異域拚戰，想念台灣味時怎麼辦？王柏融第一個想到鼎泰豐的牛肉麵，「因為在每個城市幾乎都有。」至於現在常吃的日本料理，他回答是咖哩飯、豬排丼。