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中職／雄鷹公布10場練習賽 要打WBC中華、荷蘭隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊今天公布自辦熱身賽程。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊今天公布自辦熱身賽程。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天公布春訓練習賽程，首戰於2月17日出戰世界棒球經典賽中華隊，成軍後的首場實戰就是超硬仗。

雄鷹從1月27日開訓，隨著春訓進行，選手逐漸調整到實戰狀態，接下來將於2月中展開練習賽，藉由比賽累積經驗，備戰今年二軍賽季。

雄鷹預計進行10場練習賽，其中8場自辦賽都在澄清湖棒球場，皆開放球迷免費進場；另外兩場作客嘉義市與斗六球場之賽事，一場對戰經典賽中華隊，一場為經典賽官辦熱身賽，賽事相關訊息以主辦方之公告為主。

春訓練習賽首場比賽2月17日登場，作客嘉義市球場與經典賽中華隊交手，之後回到澄清湖棒球場，19日對戰樂天桃猿隊，28日及3月3日面對韓職培證英雄二軍，4、5日分別與中信兄弟、韓職培證英雄二軍交手，6日到斗六棒球場參加經典賽官辦熱身賽，對戰荷蘭國家隊，自辦賽最後3戰都在澄清湖，分別於8、11、12日對戰統一獅、中信兄弟、樂天桃猿隊。

2/17（五）14：00 台鋼雄鷹VS.中華隊@嘉義市

2/19（日）13：00 樂天桃猿VS.台鋼雄鷹@澄清湖

2/28（二）13：00 韓職培證英雄二軍VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/3 （五）13：00 韓職培證英雄二軍VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/4 （六）13：00 中信兄弟VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/5 （日）13：00 韓職培證英雄二軍VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/6 （一）15：00 荷蘭VS.台鋼雄鷹@斗六（經典賽官辦熱身賽）

3/8 （三）13：00 統一7-ELEVEn獅VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/11（六）13：00 中信兄弟VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/12（日）13：00 樂天桃猿VS.台鋼雄鷹@澄清湖

台鋼雄鷹 樂天桃猿 經典賽

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