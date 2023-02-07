快訊

影片曝光！隋棠放任孩子嬉鬧遭控惡鄰居 警聽聞聲響按鈴卻無人應門

棒球／U18亞洲盃5人制賽事8日開打 台灣拚世界盃門票

中央社／ 台北7日電
2023年U18亞洲盃5人制棒球賽將於8日開打，台灣代表隊今天啟程前往馬來西亞參賽。 WBSC資料照
2023年U18亞洲盃5人制棒球賽將於8日開打，台灣代表隊今天啟程前往馬來西亞參賽。 WBSC資料照

2023年U18亞洲盃5人制棒球賽將於8日開打，台灣代表隊今天啟程前往馬來西亞參賽，此次台灣隊由台中市隊取得組訓權，總教練林朝煌領軍，8日一天兩戰將與香港和馬來西亞交手。

U18亞洲盃5人制棒球賽在1月舉行國內選拔賽，由台中市隊拿下冠軍、取得組訓權，總教練林朝煌、教練呂欣宜領軍，8名國手分別為來自西苑高中的郭駿威、彭景淵、焦子杰，穀保家商李承峻，東山高中廖保琇、埔里高工王妤藍、南崁高中鍾宜芸、中正高工宋若綺。

此屆比賽將於8日至11日在馬來西亞吉隆坡舉行，總計7支球隊參賽，分別為地主馬來西亞、台灣、中國、韓國、香港、印度、新加坡，預賽採單循環賽制，前4名球隊晉級複賽，冠軍預計11日出爐。

台灣隊8日賽程上午與香港交手，下午出戰地主馬來西亞，9日上午與韓國交手，下午打新加坡，10日上午與中國交手，預賽最後一戰與印度交手；亞洲盃前3名隊伍將取得世界盃門票。

棒球 穀保家商

延伸閱讀

因應現代社會家庭型態 元培護理系學生到馬來西亞實習

棒球／U18冠軍世代將全進職棒 簽約金加總破1.7億

棒球／中華隊世界排名保第二 今年迎戰經典賽、亞運

中職／曾琦遭桃猿釋出 2015年U18投手群略顯黯淡

相關新聞

棒球／U18亞洲盃5人制賽事8日開打 台灣拚世界盃門票

2023年U18亞洲盃5人制棒球賽將於8日開打，台灣代表隊今天啟程前往馬來西亞參賽，此次台灣隊由台中市隊取得組訓權，總教...

中職／碰不到了？佐佐木朗希出賽規畫沒有對桃猿交流戰

樂天桃猿隊本周末前進石垣島，與日職羅德隊進行2場交流賽，「令和怪物」佐佐木朗希是否出賽備受台灣球迷矚目，根據羅德的規畫，...

中職／味全龍宏願 今年拚打台灣大賽

中華職棒味全龍隊升上一軍的第二年就勇闖季後賽，望今年有更宏遠的願景；球團創辦人魏應充昨天在春訓開訓典禮上寫下「龍眾一心」...

中職／王躍霖披龍袍「95加滿」 勝負的一年求突破

投手王躍霖加入味全龍隊，完成與弟弟王維中同隊的心願。王躍霖許願「勝負的一年」，希望自己可以突破。選擇背號95號，他笑說：...

中職／張家浩入龍隊老隊友聚首 不再嬉皮笑臉更沉穩

中職味全龍隊今天舉行開訓典禮，二軍總教練張家浩穿上12號球衣，教練團中「牛味」十足，他珍惜與老隊友一起工作、話說從前，也...

中職／還可以被操到吐很幸運 林智勝目標310轟

中職味全龍隊41歲野手林智勝許下心願目標310轟，感謝球隊給2年複數年約，也提到上週訓練被操到快吐，客座教練劉榮華說「這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦