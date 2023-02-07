棒球／U18亞洲盃5人制賽事8日開打 台灣拚世界盃門票
2023年U18亞洲盃5人制棒球賽將於8日開打，台灣代表隊今天啟程前往馬來西亞參賽，此次台灣隊由台中市隊取得組訓權，總教練林朝煌領軍，8日一天兩戰將與香港和馬來西亞交手。
U18亞洲盃5人制棒球賽在1月舉行國內選拔賽，由台中市隊拿下冠軍、取得組訓權，總教練林朝煌、教練呂欣宜領軍，8名國手分別為來自西苑高中的郭駿威、彭景淵、焦子杰，穀保家商李承峻，東山高中廖保琇、埔里高工王妤藍、南崁高中鍾宜芸、中正高工宋若綺。
此屆比賽將於8日至11日在馬來西亞吉隆坡舉行，總計7支球隊參賽，分別為地主馬來西亞、台灣、中國、韓國、香港、印度、新加坡，預賽採單循環賽制，前4名球隊晉級複賽，冠軍預計11日出爐。
台灣隊8日賽程上午與香港交手，下午出戰地主馬來西亞，9日上午與韓國交手，下午打新加坡，10日上午與中國交手，預賽最後一戰與印度交手；亞洲盃前3名隊伍將取得世界盃門票。
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