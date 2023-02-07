中職／碰不到了？佐佐木朗希出賽規畫沒有對桃猿交流戰

樂天桃猿隊本周末前進石垣島，與日職羅德隊進行2場交流賽，「令和怪物」佐佐木朗希是否出賽備受台灣球迷矚目，根據羅德的規畫，佐佐木朗希不會於對猿隊之戰登板。

佐佐木朗希今天進行春訓第三次牛棚，共投40球，包括直球、滑球、指叉球，第28球起有站打者，展現狀態不俗，讓牛棚捕手頻喊「讚喔！」羅德監督吉井理人同時也是經典賽日本隊投手教練，也在一旁緊盯他的練投狀況。

日本媒體提到羅德對佐佐木朗希接下來的登板規畫，若進度順利，他將於9日投實戰投打練習，接著在15日面對養樂多隊的練習賽登板。

猿隊將在2月11、12日與羅德過招2場，領隊浦韋青日前表示，收到的訊息是佐佐木朗希有機會投1局，但還是要視他的調整狀況而定，而日媒今天揭露的出賽計畫中，並無對猿隊的登板。

佐佐木朗希也是經典賽日本隊的一員，他在近日表示，由於經典賽比賽用球比較滑一點，還在努力適應中，多投一點，希望可以趕快適應這顆用球。