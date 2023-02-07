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經典賽／日媒點名8強可能對中華隊 栗山英樹：戰力不保留

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本隊教頭栗山英樹點名中華隊是可能的8強隊手。 法新社
日本隊教頭栗山英樹點名中華隊是可能的8強隊手。 法新社

日本攜豪華陣容拚戰世界棒球經典賽，急欲挑戰隊史第3冠，監督栗山英樹談到8強後進入單淘汰賽制，勢必強投傾巢全出，不能想著保留在4強賽用，大谷翔平、達比修有，甚至加上山本由伸的接力登板，也不是不可能。

日本位於B組，豪華戰力頗受看好，從分組出線被認為難度不高，真正的關卡從8強賽後展開。「中日體育」報導指出，從A組闖關的對手，以古巴、中華隊的機率較高，栗山英樹談到8強開始的賽程，他說：「甚至已經不是短期賽，而是輸球就結束了。」

栗山英樹表示，當然會預先考慮到4強賽的先發投手，但如果感覺戰況情勢不對，還是會在8強就推派登板，「留著不用，要是真的輸了也派不上用場，如果結局還是輸球那就是輸了，如果贏了，我們還有其他可以信賴的投手。」

日本媒體猜測，日本可能在8強推出大谷翔平先發、達比修有擔任第二任投手，山本由伸設定為4強賽的先發投手，視8強賽戰況，可能提前上場踩煞車。

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