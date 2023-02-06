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中職／還可以被操到吐很幸運 林智勝目標310轟

中央社／ 台北6日電
味全龍隊老將林智勝。圖／聯合報系資料照片
味全龍隊老將林智勝。圖／聯合報系資料照片

中職味全龍隊41歲野手林智勝許下心願目標310轟，感謝球隊給2年複數年約，也提到上週訓練被操到快吐，客座教練劉榮華說「這個年紀還可以被操很幸運」，一句話點醒他。

林智勝去年改披龍袍打出好成績，整季一軍103場出賽，敲出104支安打、10發全壘打，距離中職生涯300轟里程碑差1轟。

龍隊今天舉行開訓典禮，林智勝許下心願、目標310轟，他解釋不可能達成300轟就退休，去年單季打了10轟，今年給自己的目標就是比去年至少多1轟，加上自己的背號是31號，才會寫下310轟的目標。

林智勝去年好表現，今年有望與龍隊簽下2年複數年約，林智勝感謝龍隊給機會，「我非常感謝球團和總教練葉君璋，讓我有機會繼續打拚、創造更多的紀錄」。

林智勝也透露，上週春訓一度被操到快吐，劉榮華對他說「這個年紀還可以被操很幸運」，一句話點醒他，因為還能當球員，才有被操到吐的機會，要珍惜。

林智勝季後除了重量訓練、身體控制外，也有打高爾夫。他表示，太專注在棒球也不見得完全是好事，找個時間點從棒球抽離，嘗試不同的運動項目。

許多中職球員都愛打高爾夫，統一獅隊野手胡金龍更是高爾夫高手，林智勝笑說自己和胡金龍的程度是天和地的差別，標準桿72桿、自己平均打95桿，但也笑說：「我覺得划得來，多的桿數就算是讓我多練。」

林智勝表示，因為年紀的關係，身體的反應不如年輕球員快，今年比較早進入狀況，春訓開始就用備戰的方式迎接每一天，希望能直接進入比賽狀態，如果不這樣要求自己，就會落後隊友很多。

林智勝 高爾夫 中職

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