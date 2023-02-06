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中職／張家浩入龍隊老隊友聚首 不再嬉皮笑臉更沉穩

中央社／ 台北6日電
味全龍隊二軍總教練張家浩（中）。聯合報系記者余承翰／攝影
味全龍隊二軍總教練張家浩（中）。聯合報系記者余承翰／攝影

中職味全龍隊今天舉行開訓典禮，二軍總教練張家浩穿上12號球衣，教練團中「牛味」十足，他珍惜與老隊友一起工作、話說從前，也說不能再「嬉皮笑臉」，要更沉穩。

中職味全龍隊在斗六棒球場舉行開訓典禮，今年請到張家浩擔任二軍總教練，穿上12號球衣，龍隊教練團包括一軍總教練葉君璋、教練張泰山、張建銘等人都曾是興農牛隊當隊友，也勾起牛迷的回憶。

張家浩表示，有不錯的運氣可以與過去有革命情感的隊友再一起工作，這個環境很舒服，也很珍惜，老隊友聚在一起、話說從前。張家浩說，常常把過去的事情拿出來講，氣氛很不錯，但也證明自己老了。

葉君璋透露，張家浩在當球員和成為教練後落差很大。張家浩自曝過去和張泰山常被說是「嬉皮笑臉2人組」，但成為教練後當然要沉穩一點，教練要顧及的比當球員多很多，無論技術、心理層面都要給予協助，需要以身作則。

被問起加入球隊的期許，張家浩表示，主要的球隊方針還是由一軍總教練主導，自己的責任是讓在二軍的球員好好調整、訓練，把對球隊有幫助的球員往上輸送，二軍訓練像是幕後的工作，期許是能比去年好、一軍的成績也可以比去年好最重要。

中職 味全龍 葉君璋

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