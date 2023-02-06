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經典賽／砍掉「自己人」林安可 林岳平坦言最難抉擇

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導

中華隊前進世界棒球經典賽，今天正選30人名單挑出5名外野手，統一獅隊「自己人」林安可遭割捨，總教練林岳平坦言，這是最難抉擇的人選。

中華隊前一階段36人名單中，吳哲源、林凱威、戴培峰、岳東華、林安可未能成為國手，西武獅隊投手張奕因傷退隊，外野手的部分最後留下陳晨威、成晉、郭天信、陳傑憲、王柏融。

林岳平表示，林安可是「選擇上討論比較多的」，這是他的取捨，主因是想把林子偉調到右外野區，兩人位置重疊，從守位、打擊、速度挑出全方位球員，最後割捨自己人，這是很難的決定。

林子偉是以內野手的身分入選中華隊，不過從報到首日開始，就以外野守備為主；林岳平指出，林子偉是隊上工具人，如果鎮守游擊會壓縮守備見長的球員，因此在陣型上以右外野為主，訓練過程都專注外野，接下來熱身賽也是如此。

林子偉 林岳平 中華隊

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