經典賽／被刷掉有刺激 戴培峰：要成為國家隊前二順位
經典賽中華隊捕手4取3，淘汰年紀最小的戴培峰，他的心情多少有點低落，但努力不去影響練球，江坤宇鼓勵的話語來得很及時，「他不太會主動和我說話，但同學遇到失落的時候會說些鼓勵的話。」
中華隊名單今天從35人縮編30人，被淘汰的5人，總教練林岳平在今天中午過後陸續各自通知，戴培峰透露：「中午餅總有和我通電話，通知說教練考量沒有入選。」
他坦言當然覺得可惜，經典賽是自己很想參與的賽事，以前不覺得自己有機會，如今可以入選培訓隊，就努力嘗試看看，「教練可能有隊形考量，我自己也能理解，沒有想太多，回母隊繼續努力，這段時間留在中華隊可以幫忙的地方繼續幫忙。」
戴培峰不諱言有心理準備，「以我的角色，不是說一定會入選中華隊，有想過名單沒有我。」
他也因此更清楚自己未來努力目標，「自己可能還沒好到國家隊一定會選的程度，我會朝這個目標，下次有機會，希望能成為第一、第二順位被帶入國家隊。」
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