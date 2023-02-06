經典賽／選高宇杰捨戴培峰 林岳平點出兩人差異
中華隊備戰世界棒球經典賽，今天公布30名正選國手，落選5人包括富邦悍將隊23歲捕手戴培峰，總教練林岳平表示，高宇杰有國際賽經驗，和戴培峰相較，成為選擇前者的原因。
中華隊36人名單有4名捕手，包括高宇杰、吉力吉撈．鞏冠、林岱安、戴培峰，今天只有戴培峰無緣進入國家隊，只能期待遞補機會。
林岳平表示，昨天練完球後，初步決定30人名單，今天經過選訓會確認後公布，過程中選得有點掙扎，希望落選的吳哲源、林凱威、戴培峰、岳東華、林安可多包容。
對於未挑選戴培峰，林岳平說：「沒有什麼特別原因，因為高宇杰在國際賽有好的一面，捕手要領導、掌控投手群，他的經驗、對投手群的掌握度比戴培峰好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言