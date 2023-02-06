經典賽／選高宇杰捨戴培峰 林岳平點出兩人差異

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天公布30名正選國手，落選5人包括富邦悍將隊23歲捕手戴培峰，總教練林岳平表示，高宇杰有國際賽經驗，和戴培峰相較，成為選擇前者的原因。

中華隊36人名單有4名捕手，包括高宇杰、吉力吉撈．鞏冠、林岱安、戴培峰，今天只有戴培峰無緣進入國家隊，只能期待遞補機會。

林岳平表示，昨天練完球後，初步決定30人名單，今天經過選訓會確認後公布，過程中選得有點掙扎，希望落選的吳哲源、林凱威、戴培峰、岳東華、林安可多包容。

對於未挑選戴培峰，林岳平說：「沒有什麼特別原因，因為高宇杰在國際賽有好的一面，捕手要領導、掌控投手群，他的經驗、對投手群的掌握度比戴培峰好。」