經典賽／郭天信球衣變更重 看林子偉臂力喊「羨慕～」

經典賽中華隊正選名單開獎前，味全龍隊外野手郭天信心情很平靜，「其實真的還好，這次沒有想說一定要入選。」這次抱著多看多學的想法，集訓迄今的最大震撼就是見到林子偉的超強臂力。

本屆陣容在外野同時納入陳傑憲、陳晨威、郭天信3位各自球隊的中外野手，考慮位置重疊性，陳晨威、郭天信多少都被預期有陪榜機率。郭天信說原本覺得自己機率一半一半，等待是否接到總教練林岳平電話期間不害怕，一派輕鬆回應「接就接」，如今正式穿上國家隊球衣，「滿開心，但球衣又變重了。」

郭天信透露，自己心情真的放很寬，「這次沒有想說一定要入選，想在這裡學到東西，幫助未來的球季。」光是練習張力就有很大不同，他也勤於請教，「打擊上，每個人都不一樣，多聽多參考，會找林立、傑憲學長，適合自己的就用，不適合的不會硬要。」

由於林子偉也被賦予外野任務，2月1日報到以來參與外野訓練，讓郭天信大開眼界，「他丟的球很平，臂力很好，羨慕～。」僅管他自己的臂力也不俗，依然自歎不如，「我看到的時候也嚇一跳，看了都自卑。」