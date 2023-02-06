快訊

拉丁美洲上空第二顆「流浪氣球」 陸證實：也是中國的

林志穎開BMW電動車「這原因」遭巡邏警當場開單 百萬愛車意外曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／中職最快腿陳晨威 「跑」進中華隊全力衝

聯合報／ 記者陳宛晶／雲林即時報導
陳晨威。記者余承翰／攝影
陳晨威。記者余承翰／攝影

看到正選名單有自己的名字，中職最快腿陳晨威坦言不在預期內，被形容是「跑」進中華隊，他不好意思笑答：「也有打啦！」去年繳出生涯年的數據，為自己卡位一席之地，他也期許能將賽季的好表現帶進國家隊。

本屆陣容在外野同時納入陳傑憲、陳晨威、郭天信3位各自球隊的中外野手，考慮位置重疊性，陳晨威、郭天信多少都被預期有陪榜機率。談到等待放榜的心情，陳晨威：「名單要出來前滿緊張的，真的很想入選，很期待。」對於預期擠進名單的機率，他坦言期待、但不敢預期。

陳晨威前一次代表台灣出賽，已是威廉波特少棒賽，隔了這麼久再闖國家隊，對於角色定位，他說：「如果可以先發會很開心，但不強求，大家都在競爭，能入選最終名單就是莫大肯定，能上場就把自己做到最好。」

日本隊有周東佑京作為專職代跑的案例，陳晨威的腳程也被看好功能性，若屆時被賦予專職代跑的任務，他笑說：「全力跑啊！代跑的話，身體上沒什麼負擔，能盜壘就盜壘，拿出最快速度。」

陳晨威 郭天信 陳傑憲

延伸閱讀

球威不再及重疊性高 李振昌、郭天信恐成經典賽遺珠

非典型外野手大軍壓陣 經典賽中華隊另類亮點

經典賽／一度被通知讓號給學長 郭天信看到續穿2號也意外

三級棒球球員十大偶像排行榜 猜猜誰是第一名？

相關新聞

經典賽／中職最快腿陳晨威 「跑」進中華隊全力衝

看到正選名單有自己的名字，中職最快腿陳晨威坦言不在預期內，被形容是「跑」進中華隊，他不好意思笑答：「也有打啦！」去年繳出...

中職／「天哥」領銜11龍將揭本季心願 葉總：全部達成就贏了

味全龍隊今天舉辦開訓儀式，球團別出心裁，設計「心願T-Shirt」，總教練葉君璋在一旁邊看邊點評，認為林智勝難度最低，王...

中職／龍隊可望新增3複數年合約 「天威」有2+1年方向

味全龍隊目前選手談薪進度約7、8成，可望新增的3張複數年合約，包括林智勝、郭天信、李凱威，投手則以陳冠偉、郭郁政有較高幅...

經典賽／砍掉「自己人」林安可 林岳平坦言最難抉擇

中華隊前進世界棒球經典賽，今天正選30人名單挑出5名外野手，統一獅隊「自己人」林安可遭割捨，總教練林岳平坦言，這是最難抉...

經典賽／被刷掉有刺激 戴培峰：要成為國家隊前二順位

經典賽中華隊捕手4取3，淘汰年紀最小的戴培峰，他的心情多少有點低落，但努力不去影響練球，江坤宇鼓勵的話語來得很及時，「他...

經典賽／選高宇杰捨戴培峰 林岳平點出兩人差異

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天公布30名正選國手，落選5人包括富邦悍將隊23歲捕手戴培峰，總教練林岳平表示，高宇杰有國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。