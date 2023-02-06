經典賽／中職最快腿陳晨威 「跑」進中華隊全力衝

看到正選名單有自己的名字，中職最快腿陳晨威坦言不在預期內，被形容是「跑」進中華隊，他不好意思笑答：「也有打啦！」去年繳出生涯年的數據，為自己卡位一席之地，他也期許能將賽季的好表現帶進國家隊。

本屆陣容在外野同時納入陳傑憲、陳晨威、郭天信3位各自球隊的中外野手，考慮位置重疊性，陳晨威、郭天信多少都被預期有陪榜機率。談到等待放榜的心情，陳晨威：「名單要出來前滿緊張的，真的很想入選，很期待。」對於預期擠進名單的機率，他坦言期待、但不敢預期。

陳晨威前一次代表台灣出賽，已是威廉波特少棒賽，隔了這麼久再闖國家隊，對於角色定位，他說：「如果可以先發會很開心，但不強求，大家都在競爭，能入選最終名單就是莫大肯定，能上場就把自己做到最好。」

日本隊有周東佑京作為專職代跑的案例，陳晨威的腳程也被看好功能性，若屆時被賦予專職代跑的任務，他笑說：「全力跑啊！代跑的話，身體上沒什麼負擔，能盜壘就盜壘，拿出最快速度。」