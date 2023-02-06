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經典賽／吳哲源近況不佳 林岳平參考王建民意見割愛

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
王建民(左前)與吳哲源。 記者余承翰／攝影
王建民(左前)與吳哲源。 記者余承翰／攝影

中華隊備戰3月8日開打的世界棒球經典賽，正選30人名單今天出爐，中信兄弟隊投手吳哲源未在其中，總教練林岳平談到他的落選原因，近況不好成為主因。

今天落選的5名球員包括吳哲源、林凱威、戴培峰、岳東華、林安可，除非未來30人名單有變，才有機會遞補。

林岳平表示，吳哲源會落選，主要是和投手教練討論的結果，牛棚教練王建民給了自己的意見和想法，認為他目前不像最顛峰狀態，身高、球速、角度都是劣勢，和其他右投胡智為、江少慶、黃子鵬、鄧愷威相較，未被選進名單。

林岳平說：「吳哲源的近況、球威，王學長（王建民）最了解。」

另一名落選的右投林凱威，林岳平也談到原因，認為他的角色是單純後援，滑球比較平、對左打能力欠缺，所以選擇其他滑球見長的投手。

林岳平對於挑選30人名單，坦言十分掙扎。記者侯永全／攝影
林岳平對於挑選30人名單，坦言十分掙扎。記者侯永全／攝影

王建民(中)與吳哲源。 記者余承翰／攝影
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林岳平 吳哲源 林凱威

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