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啦啦隊女神峮峮推情人節限定小白鞋 小心機塗鴉巧思表愛意

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊女神峮峮。 FILA提供
啦啦隊女神峮峮。 FILA提供

為迎接2023情人節的到來，義式運動精品FILA驚喜宣佈與應援女神峮峮戀愛了！ 甜美可愛的峮峮，以極具親和力的應援熱舞成為話題，活潑大方的談吐活躍於各大綜藝節目，更登上日本雜誌一路紅到國外，成功擄獲大家的心。2023年深獲FILA青睞，在情人節前夕正式宣佈峮峮為FILA 品牌代言人，並公開全新形象照，峮峮身著學院風短版紅色運動上衣、深藍色短裙及情人節限定塗鴉小白鞋，用QUN風為FILA甜美助攻，完美詮釋情人節好感穿搭！

FILA戀愛系塗鴉小白鞋 鞋上藏心機

FILA推出五款2023年情人節限定小白鞋，鞋側與後跟皆以刺繡呈現品牌LOGO，選用輕柔霧滑的質感皮革，為休閒穿搭注入高級時尚氛圍，立體輪廓版型更是達到修飾滿分的效果，既時髦又顯瘦的零失誤鞋款，連應援女神峮峮都愛不釋手，搶先包色收藏擁有！FILA情人節限定鞋款注入小心機的專屬塗鴉設計，「熱戀紅」的紅色愛心塗鴉藏在鞋側和鞋後跟，打造浪漫又可愛的情人穿搭LOOK，最適合熱戀中的情侶；「雛菊黃」以花語意涵為希望、幸福的小雛菊塗鴉裝飾，擁有增進情感的力量；「告白紫」採用Pantone 2023代表色薰衣草紫（Digital Lavender），搭配溫柔優雅的告白汽球圖案，肯定能將心意百分百傳達給對方；「幸運綠」點綴清新可愛的幸運草，象徵帶來滿滿桃花運，找到命定男/女友讓感情升溫；而「經典藍」則是以FILA代表色紅藍白搭配，中性的經典配色擁有超高回頭率，時尚百搭更榮登最熱銷的鞋款！

怦然心動 最撩情人節活動 抽情人節限定鞋款和女神親簽拍立得

情人節除了腳踩塗鴉小白鞋展現時尚外，絕對少不了讓人心跳加速、感情迅速加溫的撩人金句，FILA官方FB粉絲團FILA 1973特別舉辦「撩人金句」活動，在FB活動貼文標註情人或朋友，留下創意留言表愛意，FILA將送出三組情人節限定鞋款及襪子；此外，在FILA 官方IG fila_1973_official貼文留言創意撩人金句並標註情人或朋友，即有機會抽中女神峮峮親筆簽名拍立得，活動即日起至2月14日，邀請所有粉絲一起度過甜蜜情人節！

情人節 告白 品牌

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