經典賽／王柏融、張育成入列！正選30人名單出爐 吳哲源等5人遺珠

中華隊備戰3月8日開打的世界棒球經典賽，總教練林岳平今天公布正選30人名單，這個倍受國人期待的陣容，吳哲源、林凱威、戴培峰、岳東華、林安可未在其中，5人成為遺珠之憾。

中華隊正選名單如下：

中華隊集訓名單原有36人，西武獅隊投手張奕最近因傷退隊，教練團今天再從35人挑選30人，遭割捨的5名球員將會持續集訓，未來正選名單若有異動，這5人優先遞補。

中華隊在本屆賽事和巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴分在A組，將以地主身分在台中洲際球場出賽，前兩名晉級8強，中華隊3月8日首戰巴拿馬。