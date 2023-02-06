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經典賽／王柏融、張育成入列！ 中華隊30人名單正式公布

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經典賽／王柏融、張育成入列！正選30人名單出爐 吳哲源等5人遺珠

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
經典賽中華隊總教練林岳平。 記者蘇志畬／攝影
經典賽中華隊總教練林岳平。 記者蘇志畬／攝影

中華隊備戰3月8日開打的世界棒球經典賽，總教練林岳平今天公布正選30人名單，這個倍受國人期待的陣容，吳哲源、林凱威、戴培峰、岳東華、林安可未在其中，5人成為遺珠之憾。

中華隊正選名單如下：

投手14人：呂彥青（兄弟）、李振昌（兄弟）、陳禹勳（樂天）、曾仁和（樂天）、黃子鵬（樂天）、陳冠宇（樂天）、王維中（味全）、陳冠偉（味全）、胡智為（統一）、曾峻岳（富邦）、江少慶（富邦）、陳仕朋（富邦）、宋家豪（日職樂天）、鄧愷威（美職巨人2A）。

捕手3人：高宇杰（兄弟）、吉力吉撈．鞏冠（味全）、林岱安（統一）。

內野手8人：王威晨（兄弟）、江坤宇（兄弟）、林立（樂天）、范國宸（富邦）、吳念庭（日職西武）、鄭宗哲（美職海盜1A）、張育成（無所屬）、林子偉（無所屬）。

外野手5人：陳晨威（樂天）、成晉（樂天）、郭天信（味全）、陳傑憲（統一）、王柏融（日職火腿）。

中華隊集訓名單原有36人，西武獅隊投手張奕最近因傷退隊，教練團今天再從35人挑選30人，遭割捨的5名球員將會持續集訓，未來正選名單若有異動，這5人優先遞補。

中華隊在本屆賽事和巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴分在A組，將以地主身分在台中洲際球場出賽，前兩名晉級8強，中華隊3月8日首戰巴拿馬。

樂天 中華隊 西武獅

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