中職／有看去年龍隊打季後賽 王躍霖：時豪3支雙殺打…

經歷戰力外後找到新東家，王躍霖本季在味全龍隊重新出發，被問到1年轉3支球隊，自嘲「是半年」，他不帶負面情緒，今年唯一的想法是要幫助龍隊奪冠，「去年我有看（季後賽）啊！覺得很可惜，時豪那3次雙殺打…。」

王躍霖去年8月底才剛交易轉戰富邦悍將隊，季後被放在60人名單之外，與龍隊達成合約，人生走到32歲這年，才第一次與弟弟王維中成為隊友，繼家庭群組後，又多了一個隊友群組串起兄弟檔。

王躍霖在2月1日報到，儘管王維中隨中華隊集訓，但地點都在斗六球場，王維中前幾天也都到龍隊休息室探班。王躍霖則自認適應上沒有問題，不需要弟弟擔心，「整個訓練上、適應上沒有太大問題，不熟悉、不懂的地方，我是屬於會直接問的選手。」

王躍霖今年為自己設下「勝負的一年」期許，他解釋不是因為戰力外，「而是2020年後，我沒有在一軍有穩定出賽、沒有該有的表現，想要把握住今年，不能再這樣下去了。」對於半年內穿了3件球衣，他已不想糾結，「去想這些沒辦法專注在球場上，心裡會一直都是負面，需要勇敢去面對，去把握眼前擁有的。」