中職／葉總一對到眼就笑了 張家浩入龍隊圓了夢想清單

張家浩重返葉君璋的教練團麾下，今天在味全龍隊開訓典禮上被等待介紹出場時，總教練葉君璋與他一對到眼就露出笑容，張家浩也說回到都是老朋友的工作環境，感覺很享受。

張家浩在興農牛隊與葉君璋當過隊友，在義大犀牛、富邦悍將隊教練團也共事過，暫別職棒3年多，今年在葉君璋的聯繫之下，重新回到他的教練團。

張家浩透露，「牽線是葉總牽線，加上之前泰山（張泰山）是台中市成棒隊的副領隊，一直保持聯絡，但沒有講到要不要來這邊幫忙，像普通朋友的聯絡。」

以二軍總教練的身分加入龍隊，張家浩已參與球隊訓練約一個月，今天則在開訓典禮上正式安排披上12號球衣，在一旁等待時與葉君璋對到眼，葉總忍不住露出笑容，展現老戰友之間的好情誼。

張家浩透露，學生時期就夢想加入龍隊，陰錯陽差無法圓夢，今年可以成為龍隊一員，對他而言是圓了人生夢想清單，也鼓勵選手今年一起再圓另一個夢，「今年你和我都有一個很大的夢想，就是總冠軍。」