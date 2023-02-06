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中職／新鮮韌帶想飆160公里火球 徐若熙哀怨傷口不太帥

聯合報／ 記者陳宛晶／雲林即時報導
味全龍隊投手徐若熙去年進行TJ韌帶置換手術，目前長傳距離拉到90呎，他歸估可在6、7月重返賽場。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊投手徐若熙去年進行TJ韌帶置換手術，目前長傳距離拉到90呎，他歸估可在6、7月重返賽場。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊投手徐若熙去年進行TJ韌帶置換手術，目前長傳距離拉到90呎，他歸估可在6、7月重返賽場，對於新鮮的韌帶能否讓球速更上一層樓，徐若熙笑瞇瞇說：「大家都會期待吧！想要投到160（公里）。」

徐若熙前年在一軍K出怪物身手，去年因手肘不適的問題，經歷多次治療後遲遲未解，最終決定進廠大修，預計在今年下半季歸隊。

總教練葉君璋表示，徐若熙目前狀況還不錯，至少看起來很健康，投球力量已經有，但牛棚應該還不會那麼快。

徐若熙日前因為確診，復建進度稍有推遲，目前長傳距離投到90呎，「很期待傷好之後的表現，因為傷痛都處理好了，復健也做得滿完整。」

徐若熙請教TJ手術的過來人包括羅嘉仁、森榮鴻，徐若熙笑說：「我都問一些白癡問題，像是問『我的怎麼沒有縫？』他們的都有縫。」他的傷口是以醫療用美容膠處理，他說：「醫生說這樣看起來比較美。」徐若熙的反應頗皮，「我沒有在追求美啊！他們的（傷口）看起來好像有比較帥。」

在生涯初期就遇到大大小小傷勢，並未打擊徐若熙的旅外夢，一開口就是金句，「我的大大小小傷勢都有好好處理，剩下就是靠自己的努力，不會推遲我的夢想，是更靠近我的夢想，因為我是健康的。」

徐若熙 羅嘉仁 味全龍 中職

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