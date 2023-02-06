中職／「天哥」領銜11龍將揭本季心願 葉總：全部達成就贏了

味全龍隊今天舉辦開訓儀式，球團別出心裁，設計「心願T-Shirt」，總教練葉君璋在一旁邊看邊點評，認為林智勝難度最低，王維中難度最高，「如果全部都達成，我們今年就贏了！」

龍隊今天在儀式上推出特製「心願T-Shirt」，安排11位主力球員寫下心願，包括郭天信「金手套三連霸」、吉力吉撈．鞏冠「打滿430打數」、李凱威「年度最佳十人」、劉基鴻「出賽110場」、拿莫．伊漾「15轟15盜」、陳冠偉「救援王」、吳東融「守備率超過9成8」、陳品捷「打率超過3成」、林凱威「中繼王」、林智勝「310轟」、王維中「防禦率1.6」。

葉君璋在一旁觀看選手心願，看到林智勝寫的310轟說「最簡單的，應該啦！」林智勝生涯已累積299轟，本季若有11轟將完成自己所設定的年度目標。

輪到王維中時，他先是羞問「全部都要講嗎？」得到肯定的回答後，喊出自己的心願是「開心幸福」和「防禦率1.6」。

葉君璋看了11名選手的目標很滿意，直呼「如果全部達成，我們明年就贏了。」口誤之後連忙修正是「今年」才對。