中職／龍隊可望新增3複數年合約 「天威」有2+1年方向
味全龍隊目前選手談薪進度約7、8成，可望新增的3張複數年合約，包括林智勝、郭天信、李凱威，投手則以陳冠偉、郭郁政有較高幅度的漲幅。
領隊丁仲緯表示，目前合約洽談還在進行中，還沒辦法明確說會是怎樣的漲幅，但幅度一定是漲幅，希望在2月底可以完成全部談薪。
郭天信、李凱威、林智勝、陳冠偉去年都站上年度頒獎台，可以「薪」情不俗，其中林智勝將簽2年合約，郭天信、李凱威則有2+1年的方向，第3年合約視前兩年表現決定是否執行，「還沒有確定，目前都還在洽談中。」
劉基鴻身為初代龍狀元的身分，一軍首年成績不如預期，去年在打守都展現成長幅度，丁仲緯表示也會有一定程度加薪，「基鴻去年表現是相較前年進步滿多，不管是打擊或守備，比較可惜後面因傷沒有那麼亮眼，但還是會有一定幅度的調整。」
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