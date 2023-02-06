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中職／王維中本季不一定先發 葉君璋坦言有其他構想

聯合報／ 記者陳宛晶／雲林即時報導

味全龍隊今年洋投全部放在先發，談到本季的本土先發投手戰力，總教練葉君璋唸了一串名字，卻獨漏王維中，原來是因為對他的定位確實有其他討論。

龍隊本季已經簽回3洋投，布里悍、鋼龍預計2月10日抵台，伍鐸則是2月底。第4號洋投也在討論中，目前鎖定1位有韓職資歷、2位有中職資歷的投手，全數都是右投。

葉君璋表示，今年洋投定位都會放在先發，至於本土先發人選，他逐一點名郭郁政、林子昱、吳俊杰、曹祐齊，「林鋅杰也有機會，如果再瘦一點。」徐若熙去年進行TJ韌帶置換手術，本季若能順利復出，也會放在先發。

點了一票名字，卻沒講到王維中，葉總先是幽默回應：「啊！我把他算成洋將，不好意思。」隨後進一步指出，「我們確實有討論過這個問題，會以他的狀況、球隊需求再去決定，因為他有經驗，我認為要先發、要中繼對他算簡單，我猜他不需要適應。」

葉君璋解釋，王維中前兩年都有一些傷勢問題，必須去考慮怎樣對選手、對球隊幫助比較大，還是會讓他先以先發的角色去調整，「若真的投中繼、投後援比較好，再去轉換。」

王維中 葉君璋 味全龍

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