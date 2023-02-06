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中職／味全龍在斗六開訓 「龍眾一心」期許贏得總冠軍

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
味全龍今天在斗六棒球場舉辦春訓開訓典禮，創辦人魏應充（前排右二）今到場祭土。記者黃于凡／攝影
味全龍今天在斗六棒球場舉辦春訓開訓典禮，創辦人魏應充（前排右二）今到場祭土。記者黃于凡／攝影

迎接2023棒球經典賽，味全龍今在斗六棒球場舉辦春訓開訓典禮，味全龍創辦人魏應充親自到場祭土，為教練張家豪、賈西及球員王躍霖穿球衣、戴球帽，縣長張麗善也到場參加開訓典禮，一起在許願牆寫下心願，魏應充寫下「龍眾一心」，期許今年球員與球迷同心贏下總冠軍。

總教練葉君璋說，只有一件事要和大家分享，就是希望大家最好每一個今天，今年的目標是要打進全國大賽，我們常常想著未來，卻忘記要把今天的工作做好，希望保持這個精神打進總冠軍。

魏應充說，今天飄著細細的小雨，就像佛家講的，是一種撒淨，也是甘露水，團隊今年的福慧會增長，期望打進世界大賽，感謝上天今天撒下甘露水；雲林縣府2019年成立時就提供軟硬體、照顧球員生活，感謝張麗善蒞臨打氣，也感謝龍隊球團，去年葉君璋許下心願打進台灣季後賽，差點就打進了。

魏應充也說，在成軍以後，看到很多球迷，為了味全龍打進總冠軍賽，無私奉獻、付出，有的球迷走遍120多場，成為味全龍滋養動力，希望今年打進台灣大賽，在這一年中，春訓做了許多努力及調整，包括教練和球員，為台灣大賽做足準備，今年主軸是「龍眾一心」，球員要與球迷同心，拋下總冠軍的紅彩帶。

魏應充今天為教練張家豪及賈西教練穿球衣、戴球帽，張家豪的編號是12號，賈西教練的編號是88號。張家豪說，今年加入味全龍是圓了人生夢想清單之一，今年和球員最大的夢想就是總冠軍。賈西說，感謝味全龍讓賈西回歸，對他而言，味全龍是一個大家庭，會把經驗、知識都帶給球員，維護味全龍贏球的傳統。

前中繼王王躍霖昨天生日，今天接受魏應充為他穿球衣、帶球帽。王躍霖說，謝謝味全龍球團讓他加入球團，希望在今年投出更好成績，回饋球隊，成為更好的棋子。

縣長張麗善說，雲林縣推動棒球不遺餘力，去年向體育署申請補助約3114萬元，改善棒球場防水工程及周邊整修，不斷翻修與更新斗六棒球場設施，讓斗六棒球場持續作為中職賽事好場地。感謝味全龍選擇斗六棒球場作為訓練場地，持續投入比賽發光發熱，也讓國人繼續為台灣職棒熱血沸騰。

張麗善也說，雲林縣成立各級學校體育班，編列特別經費，聘請專任運動教練，目前有5位棒球專任運動教練，也推動三級銜接，讓優秀選手根留雲林，近年台彩盃、華南金控盃、玉山盃以及學生棒球聯賽等賽事成績亮眼，希望雲林子弟站上中華職棒舞台。

雲林縣長張麗善（中）今天和味全龍球團一起寫許願牆。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天和味全龍球團一起寫許願牆。記者黃于凡／攝影
味全龍今天在斗六棒球場舉辦春訓開訓典禮。記者黃于凡／攝影
味全龍今天在斗六棒球場舉辦春訓開訓典禮。記者黃于凡／攝影
味全龍創辦人魏應充（右三）今天為教練林家豪（右二）穿球衣、帶球帽。記者黃于凡／攝影
味全龍創辦人魏應充（右三）今天為教練林家豪（右二）穿球衣、帶球帽。記者黃于凡／攝影
味全龍創辦人魏應充（左）今天為教練賈西（中）穿球衣、帶球帽。記者黃于凡／攝影
味全龍創辦人魏應充（左）今天為教練賈西（中）穿球衣、帶球帽。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右）、味全龍創辦人魏應充（中）今在斗六棒球場參加開訓典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右）、味全龍創辦人魏應充（中）今在斗六棒球場參加開訓典禮。記者黃于凡／攝影

味全龍 棒球 王躍霖 中職

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