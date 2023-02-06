經典賽／南韓MLB球員少一咖 海盜一壘手崔志萬退隊

南韓備戰3月開打的世界棒球經典賽，今天宣布調整國手名單，海盜隊一壘手崔志萬因為身體因素退隊，確定由SSG登陸者隊外野手崔知訓替補。

崔志萬原是南韓陣中3名大聯盟球員之一，調整30人名單後，目前只剩教士隊金河成、擁有韓國血統的紅雀隊二壘手艾德曼（Tommy Edman），其餘都是南韓職棒球員。

崔志萬去年季後進行手肘清創手術，儘管表明參賽意願，但海盜高層仍有疑慮，今年還是退出國家隊，替代人選也非一壘手，而是擁有3年韓職資歷的崔知訓。

這位25歲中外野手去年打擊率3成04，而且10轟、31盜都寫下個人單季新高。

南韓在本屆賽事和日本、澳洲、捷克、中國大陸同在B組，將在東京巨蛋出賽，3月9日首戰澳洲就是晉級8強關鍵戰。