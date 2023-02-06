中職／勝騎士曝收到多隊報價 情定統一獅因想要新挑戰

統一獅隊新洋投Mario Sánchez（暫譯「勝騎士」），即將啟程來台灣，他接受委內瑞拉棒球聯盟官網（LVBP.com）訪問提到，在冬季聯盟的成績為他吸引到多隊報價，最終選擇接受獅隊合約，是因想要接受新挑戰，「我樂於迎接任何體驗，希望能在棒球的領域學到更多，將這些知識帶回委內瑞拉。」

勝騎士在本季委內瑞拉聯賽例行賽出賽11場皆為先發，取得2勝3敗、防禦率2.38，他透露自己收到來自墨西哥、台灣和美國的合約，最終決定與獅隊簽約，「那對我來說是最好的選擇，因為我希望在我的生涯中可以接受新的挑戰。」

LVBP.com報導中提到，儘管勝騎士在季後賽後成績下滑，但獅隊並未對他打消延攬念頭，提出保障1年合約，價碼並未透露。

勝騎士在冠軍賽增援選秀獲得卡拉卡斯獅隊（Leones del Caracas）挑選，獅隊最終奪冠，但勝騎士並未被帶進加勒比海大賽出賽名單，他解釋其實球隊是希望自己可以參賽，「但因為我的手有點問題，加上即將要去台灣，我必須盡快加入我的新球隊，這讓狀況變得複雜，最終球隊決定不將我帶進名單。」

對於即將在中職展開的新挑戰，勝騎士抱持期待，「我沒有認識的人今年也要去台灣打球，但我跟幾個人聊過，他們都說這是會非常漫長的球季，我必須做好準備，我接下來還要去大使館辦簽證，趕快加入球隊，我希望今年在亞洲有很棒的一年，成為一位更好的投手。」