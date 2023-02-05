日職／王柏融準備好了！春訓首戰首打席敲安

日職火腿隊今天舉行春訓紅白隊內賽，台將王柏融今年雖是育成選手身分，也列在板凳名單中，他也把握替補上場機會，敲出點燃引線的安打，為球隊跑回1分，開啟單局3分攻勢，只不過所屬的白隊仍以4：6輸球。

今天是火腿隊春訓第一階段最後一天，紅、白兩隊除了一軍戰力外，有不少二軍球員列入觀察，先發名單雖然沒有王柏融，但是出賽名單有他的名字。

王柏融是在6局下第一次站上打擊區，代替第三棒今川優馬，面對左投松浦慶斗投出的一顆148公里速球，馬上就敲出一支右外野安打，並靠下一棒艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）的保送站上二壘，之後梅林優貴觸擊造成對手失誤，讓王柏融跑回1分。

王柏融這一分讓白隊追到2：6，之後萬波中正的二壘打又帶有2分打點，追到2分差，白隊的第一分也是萬波中正的陽春砲拿下。

7局下王柏融的第二打席面對右投齊藤伸治，敲成捕手方向界外飛球遭到接殺，今年隊內賽首次出賽就以2打數1安打、1得分作收。

王柏融去年球季表現不佳，今年穿上199背號球衣，以火腿隊育成選手身分重新出發，獲選中華隊36人名單的他，預計2月16日與其他旅日台將一同加入集訓，為經典賽作準備。