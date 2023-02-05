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中職／左腳將動手術 許基宏回報心境：讓自己更強壯

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟許基宏因阿基里斯腱撕裂即將接受手術。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟許基宏因阿基里斯腱撕裂即將接受手術。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊主力一壘手許基宏宣布動刀，為治療左腳阿基里斯腱撕裂，上半季可能缺席，不少球迷齊聲惋惜，許基宏昨天也透過社群平台回報心境，「請大家不用太擔心，我會努力復健、努力恢復，讓自己變得更強壯更強大。」

許基宏是2020年、2021年都是金手套一壘手獎得主，去年球季出賽105場，349打數敲出100支安打，包括6發全壘打，打擊率2成87，然而因骨刺加上阿基里斯腱撕裂傷，將進行左腳跟骨刺移除手術及阿基里斯腱修復手術，兄弟一壘出現空缺，就連外野手張志豪也在春訓時加練一壘。

許基宏昨天在臉書回報過程，去年腳部不適的狀況，醫生評估是積極治療有機會不用動刀，但隨著春訓狀況越來越嚴重，再次複檢發現「骨刺長到非常神奇的地方，骨刺把我的跟腱分開了。」所以才必須趕緊處理。

許基宏也希望球迷不用太過擔心，自己會努力復健，「再次回到那熟悉的球場上，與大家一起享受那屬於我們的喜怒哀樂，跟著球隊邁向三連霸。」

許基宏 張志豪 中信兄弟

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