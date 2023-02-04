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中職／許基宏阿基里斯腱撕裂上半季缺席 兄弟找一壘解
中信兄弟隊開季前先傳重大傷兵，當家一壘手許基宏因左腳阿基里斯腱撕裂，將進廠大修，預計上半季缺席。
許基宏去年就受到左腳不適困擾，赴醫院檢查後，除了有骨刺問題外，阿基里斯腱也有撕裂傷，與球團、教練團、防護團隊檢查後，確定在近期開刀，進行左腳跟骨刺移除手術及阿基里斯腱修復手術。
許基宏的開刀日期尚未確定，這一刀開下去，也意味上半季恐怕都將缺席，對兄弟戰力是極大折損。
少了許基宏，加上蘇緯達在去年9月腳掌骨折，兄弟的一壘戰力告急，在春訓嘗試尋找解答，找出三級棒球時期內野出身的選手，像是張志豪、林書逸惡補一壘守備。
兄弟去年共有8人在一軍守過一壘，許基宏先發103場、871.1局為最多，接著依序是黃韋盛122局、蘇緯達63.2局、福來喜8局、王政順6局、杜家明5局、陳偉漢及陳子豪都是1局。
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